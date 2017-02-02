Такси в Москве стало дешевле на треть с 2014 года

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Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что стоимость поездок на такси в городе подешевела на треть с 2014 года. По его словам, сейчас средний чек на эту услугу составляет около 500 рублей, тогда как три года назад он был равен 700 рублям.

Стоимость поездок на такси в Москве стала дешевле на 30%. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Тогда (в 2014 году, - прим. ред.) горожане в среднем платили 700 рублей, в 2015 — 650 рублей, а в прошлом году средний чек составил 500 рублей", - говорится в сообщении Ликсутова на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, снижение цен на поездки стало возможным, в том числе, благодаря широким возможностям для конкуренции, которые дали легализация рынка такси и привлечение предприятий малого и среднего бизнеса для работы в этом сегменте. "Рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения позволили перевозчикам снизить цены и сделали такси одним из популярных способов передвижения по городу", — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас такси приезжает к месту вызова в течение семи минут даже в часы пик.