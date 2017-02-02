МИД рассказал о позитивном настрое в контактах с сотрудниками Трампа

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Директор Департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что настрой на деловую работу уже проявляется в контактах с сотрудниками президента США Дональда Трампа. По его словам, в последние годы президентства Барака Обамы российские дипломаты от этого почти отвыкли.

С сотрудниками новой администрации президента США проявляется настрой на деловую работу, заявил директор Департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко. Об этом сообщает ТАСС.

"С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах", - сказал дипломат, выступая в Совете Федерации на круглом столе "Российско-американские отношения при новой администрации США".

По его словам, в последние годы президентства Барака Обамы "мы от этого почти отвыкли". Он добавил, что примерно с 2012 года администрация Обамы начала разрушать "фундамент взаимодействия".

Кроме того, дипломат напомнил о состоявшемся 28 января телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа продолжалась 45 минут, "получилась очень насыщенной по охвату тем и, главное, конструктивной и теплой по атмосфере".

Телефонная беседа Трампа и Путина стала первой после вступления республиканца в должность и второй после его избрания президентом США. Позднее Кремль и Белый дом заявили, что лидеры двух стран нашли взаимопонимание по совместной борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и налаживанию двусторонних отношений. Говоря об этой беседе, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что разговор был хорошим и в политическом, и в человеческом плане.

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