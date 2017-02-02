На востоке Москвы в коллекторе найдены фрагменты женского тела
Теги: убийство Происшествие москва
В коллекторе на востоке столицы обнаружено расчлененное женское тело. Останки упакованы в мешок.
При обследовании подземных коммуникаций на востоке Москвы найдены фрагменты женского тела. Как пишет Life, части женских ног, рук, туловища и головы были упакованы в капроновый мешок.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Эксперты определяют, принадлежат ли части тела одной женщине или нескольким.
Читайте также:
На юго-западе Москвы пассажиры угнали у таксиста автомобиль