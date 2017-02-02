МВД предотвратило ущерб от кибератак на сумму более 3 млрд рублей

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МВД России предотвратило кибератаки на банки, которые могли привести к ущербу в три миллиарда рублей. По словам начальника Бюро специальных технических мероприятий ведомства Алексея Мошкова, атаки были осуществлены за последние 1,5 года.

За последние 1,5 года МВД России пресекло ущерб от кибератак более чем на три миллиарда рублей. Об этом рассказал глава Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков, сообщает ТАСС.

"За последние полтора года сотрудники управления "К" МВД России предотвратили хищение из российских банков на общую сумму более трех миллиардов рублей, а также пресекли деятельность двух преступных групп, атаковавших учреждения кредитно-финансовой сферы", - отметил он во время 19-го Национального форума информационной безопасности "Инфофорум-2017".

По его словам, также была пресечена деятельность двух преступных сообществ, которые атаковали учреждения кредитно-финансовой сферы. Мошков подчеркнул, что хакеры в настоящее время используют так называемые многовекторные атаки. Они позволяют найти индивидуальные уязвимости в системе защиты кредитно-финансовых организаций.

Мошков добавил, что с целью не допустить дальнейшего роста числа таких преступлений необходимо, в частности, "нацелить удар" на их экономическую составляющую и добиться снижения их "коммерческой привлекательности".

В свою очередь, замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов отметил, что всемирный ущерб от компьютерных преступлений оценивается в размере до одного триллиона долларов, передает "Интерфакс". По его словам, "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно".

В связи с этим он напомнил, что в конце 2016 года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры. Этот документ предусматривает "дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры".

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