Москвич ударил ножом в живот 21-летнюю беременную подругу

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На севере Москвы пьяный мужчина ударил ножом в живот свою беременную сожительницу. Пострадавшая госпитализирована.

В одной из квартир на Хорошевском шоссе пьяный мужчина напал на свою 21-летнюю сожительницу. Девушка получила ножевое ранение живота. По предварительным данным, пострадавшая была беременна, передает РИАМО.

Преступник задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый москвич. В полиции отметили, что мужчина нанес подруге ножевое ранение во время совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время девушка находится в больнице. Удалось ли спасти ребенка, не сообщается.

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