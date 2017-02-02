Строители начали сооружать морские пролеты Крымского моста

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На Крымском мосту начали строить морские пролеты между опорами. В настоящее время в море погружено уже 230 свай. Всего будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста. Его собираются полностью достроить через два года.

В Керченском проливе строители начали возводить пролеты между опорами Крымского моста. Его задача- обеспечить транспортную доступность республики. Этот мост станет самым длинным в России, 12 километров пройдут по суше, еще шесть по морю. В море уже погрузили 230 гигантских свай. До окончания работ еще два года, но очертания будущего Крымского моста видны уже сейчас, передает "ТВ Центр".

Самой большой и заметной частью будущей эстакады станет один из двух арочных пролетов. Его высота составляет 45 метров. Пролеты установят над судоходной частью Керченского пролива. Под ними будут ходить суда, а сверху начнут ездить автомобили. Одной из сложнейших задач для строителей является установка многотонных конструкций прямо над водой.

"Всего на объекте строительства четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность более шести из 19 километров трассы мостового сооружения. В общей сложности на данных участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста", - сказал начальник технической службы ООО "СГМ-Мост" Юрий Бесков.

Огромные конструкции буквально заталкивают на опоры. Строители называют эту технологию - "надвижкой". При помощи мощного домкрата стальные плиты пролетов постепенно сдвигают к фарватеру. Они движутся по своеобразным рельсам со скоростью 12 метров в час.

"Таким образом мы надвинем порядка двух километров – это где-то 18 тысяч тонн металла. Все это будет происходить циклами по пролету. То есть пролет собрали, надвинули, собрали, надвинули", - отметил заместитель директора по производству на участке строительства Крымского моста Сергей Алексеев.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Девятнадцать километров автомобильной трассы и железнодорожного пути свяжут полуостров Крым с Краснодарским краем. В этом году жители региона выберут имя для будущего моста, а уже через два года по нему обещают открыть движение.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр".