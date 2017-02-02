В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован Кара-Мурза-младший

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Адвокат экс-сопредседателя оппозиционной партии ПАРНАС Владимира Кара-Мурзы-младшего заявил, что его подзащитный госпитализирован в тяжелом состоянии. По его словам, симптомы сходны с тем, что произошло с публицистом в 2015 году.

Бывший сопредседатель оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова.

По его словам, координатор движения "Открытая Россия" сейчас находится в тяжелом состоянии. Прохоров добавил, что симптомы сходны с тем, что произошло с его подзащитным в 2015 году.

В январе 2016 года Владимир Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России и попросил провести комплексную токсикологическую экспертизу. Эта процедура должна пройти в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении.

В мае 2015 года Кара-Мурза-младший был доставлен в Первую Градскую больницу. Вадим Прохоров тогда заявил, что все признаки указывают на отравление. Он отметил, что во взятых образцах были обнаружены многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.