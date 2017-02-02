В Москве за 6 лет полностью завершена реставрация 33 храмов и монастырей

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Основная часть реставрационных работ в Новоспасском мужском монастыре завершится уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин, когда осматривал в четверг территорию обители - одной из самых древних и почитаемых в столице. Долгое время монастырь находился в плачевном состоянии, но столичным архитекторам удалось вернуть московскую святыню из небытия.

За 700 лет эти стены видели многое. Монастырь пережил пожары и грабежи, служил крепостью и усыпальницей. Здесь проходили массовые расстрелы, размещалась женская исправительная колония. Возрождение монашеской жизни началось только в 1990-ые годы. А пять лет назад к работам в Новоспасском монастыре активно подключились и московские власти, передает "ТВ Центр".

"Мы с вами реставрировали 33 старейших храма Москвы. Еще примерно столько же находятся в активной фазе работы. Это настоящее восстановление огромного исторического пласта не только Москвы, но и всей страны. И это можно видеть по этому замечательному Новоспасскому монастырю, тем храмам удивительным. Каждый из них олицетворяет те или иные эпохи истории нашей Москвы", - заявил Собянин.

Работа очень масштабная. Одновременно реконструируют шесть объектов - несколько церквей, палаты, башни и 800-метровую колокольню. А теперь здесь еще появится огромный колокол весом в 17 тонн. В остальном облик монастыря стараются сохранить в первозданном виде. Сейчас и не скажешь, что ещё совсем недавно кроме ветхих построек здесь ничего не было.

"До недавнего времени, мы знаем, что здесь все это находилось в очень плачевном состоянии. Я был свидетелем того, как выглядел монастырь в 1960-1970-ых годах. Страшно вспомнить. Полуразрушенные стены, проржавевшие купола, обрушившаяся штукатурка. И одновременно здесь были центральные реставрационные мастерские. Какой-то каламбур тогдашней жизни", - отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Несмотря на работы по реконструкции в храме, каждый день очень много прихожан. К неудобствам из-за ремонта относятся с пониманием. Есть здесь и чудотворные иконы.

В этом году все реставрационные работы, которые совместно проводят власти города, православная церковь и частный бизнес, планируют завершить.

Елизавета Родина, Михаил Шекоян, "ТВ Центр".