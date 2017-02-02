О готовности документов в столичном БТИ оповестят по SMS

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С 1 февраля о готовности документов в столичном БТИ будут оповещать по SMS. Сервисом смогут пользоваться абоненты всех сотовых операторов.

Москвичам, которые ждут документы из столичного БТИ, больше не придется постоянно звонить в офис, чтобы узнать, готовы ли бумаги. Теперь их оповестят по SMS, передает "ТВ Центр".

Такая услуга с 1 февраля стала доступна в МосгорБТИ. Как только нужные выписки и справки будут оформлены, заказчику на мобильный телефон придет сообщение с адресом офиса, в котором надо забрать документы.

Чтобы пользоваться этой услугой, достаточно поставить галочку в специальной графе выписки, которая выдается при заказе документов. Новым сервисом смогут пользоваться абоненты всех сотовых операторов, независимо от региона, в котором зарегистрирован телефонный номер.