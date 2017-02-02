Уменьшенные дорожные знаки установили на пяти улицах Москвы

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На пяти улицах столицы установили новые дорожные знаки уменьшенного размера. Если эксперимент одобрят пешеходы и водители, то обновлённые знаки появятся на всех улицах города.

В Москве началась установка новых дорожных знаков, которые стали меньше размером. Пока это эксперимент. Стартовал он на улицах Большая Никитская и Малая Никитская, а также в Скарятинском, Гранатном и Брюсовом переулках, передает "ТВ Центр".

В полтора раза уменьшились дорожные знаки "Пешеходный переход", "Остановка запрещена", "Парковка" и другие. Кроме того, будет сокращено и само количество знаков на этих улицах. Например, указатель "Платная парковка" объединит в себе обозначения "Парковка" и "Платные услуги". Если эксперимент одобрят пешеходы и водители, то обновлённые знаки появятся на всех улицах города.

"Мы делаем более привлекательную среду для горожан и также экономим городские деньги, потому что знак уменьшенного размера на 30% дешевле. Считаем, очень полезное начинание", - заявил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев.