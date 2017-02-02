В Подмосковье в приюте для собак-инвалидов пес катается на лыжах

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В подмосковной Черноголовке работает необычный приют "Республика друг". Живут там собаки, которые стали инвалидами из-за людской злости и оказались никому не нужны. У каждого пса - своя история, и каждая из них - это боль и страдание, а ещё страх перед человеком.

Техас два года не чувствовал почвы под лапами, а теперь встал на лыжи. Специальную инвалидную коляску для собак подарили заботливые хозяева. Теперь пес спокойно выходит на прогулки и скользит по свежему снегу. Техас, как и многие обитатели этого приюта, стал жертвой человеческой жестокости - в него стреляли. У животного перебит спиной мозг, из-за этого задние лапы контужены. Коляска - настоящее спасение для него и других собак с такой же незавидной судьбой, передает "ТВ Центр".

"Как и всем другим собакам, им всегда хочется побегать на просторе, на улице, мы выпускаем их на участок и, конечно, на коляске им намного проще, легче передвигаться, и они могут гулять дольше, потому что, бегая даже по траве без колясок, они натирают лапки", - рассказала заместитель директора благотворительного фонда помощи бездомным животным "Республика друг" Ирина Серебряная.

Масяня, Чарли и Альма бегут наперегонки, как будто все четыре лапы у них работают, а на самом деле задние им с успехом заменяют колеса. А вот Филипп уже приноровился ходить только на двух лапах. И в таком положении он даже может угнаться за своими собратьями по несчастью.

Большинство из этих животных пострадали от рук человека, в одних стреляли, другие были сбиты на дороге, а кого-то и вовсе нашли на мусорной свалке. Сегодня в интернате для собак живут больше полусотни брошенных животных, в том числе и девять собак-инвалидов. У каждой из них своя персональная коляска. С такими подпорками любой пес может спокойно играть в мяч, чувствуя себя абсолютно полноценным животным, а кроме того это еще и тренажер для поврежденного собачьего организма.

"Это движение, физкультура - она помогает работать внутренним органам, она лимфу гонит, капилляры лучше работают, а спинальник живет ровно столько, сколько за ним надлежащий уход. Помогать животным далеко не так сложно, как кажется на первый взгляд, это просто надо только начать", - отметил директор благотворительного фонда помощи бездомным Игорь Молоков.

Свое благотворительное дело эта семейная пара начала в 2003 году с нескольких брошенных щенков. С тех пор супруги не могут пройти мимо любого бездомного животного. Через этот интернат прошло уже больше 500 собак, большая часть которых обрела новый дом. Пристроить удалось и несколько собак-инвалидов. Одна - такая же на коляске - недавно улетела к новому хозяину в Чехию.

Содержат брошенных собак в этом интернате на собственные средства. Здесь животных лечат, кормят и всячески ухаживают за ними. У некоторых из них уже появились и спонсоры, но куда важнее для каждой собаки найти своего хозяина.

Елена Сахно, Даниил Гималов, "ТВ Центр".