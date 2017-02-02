В МИД допустили скорую встречу Лаврова с Тиллерсоном

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Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа США Рекса Тиллерсона может произойти на одном из ближайших мероприятий. Источник в российском ведомстве заявил, что контакт может состояться в Германии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться на одном из ближайших международных мероприятий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МИД страны.

"Мы ничего не исключаем, пока у нас нет никаких договорённостей о проведении встречи ", - отметил собеседник агентства. По его словам, контакт может состояться в Германии.

Между тем, источник отметил, что Лавров 2 февраля направил новому госсекретарю телеграмму с поздравлениями. В сообщении он выразил надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, информирует ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что Рекс Тиллерсон стал новым госсекретарем США. Он уже принес присягу и официально вступил в должность. Одним из первых вопросов, которыми Тиллерсон займётся на новом посту, может стать подготовка встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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