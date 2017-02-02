Медведев: государство получит от приватизации 17 млрд рублей за три года

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Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о планах приватизации около 800 акционерных обществ и бюджетных учреждений в ближайшие три года. В результате, поступления в федеральный бюджет должны составить около 17 миллиардов рублей. Кроме того, премьер-министр принял участие в торжественном вручении премий правительства в области науки и техники.

Около 800 российских акционерных обществ и бюджетных учреждений планируется приватизировать в ближайшие три года. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Премьер отметил, что сам процесс, а также сроки приватизации будут определены с учётом экономической ситуации на рынках. Свои рекомендации будут давать ведущие мировые консультанты. По словам Медведева, важно, чтобы учреждения получили эффективных собственников, которые помогут привлечь долгосрочные инвестиции. Также необходимо добиться максимальной выгоды для государственного бюджета.

"Приватизации подлежит, в соответствии с теми планами, которые имеются, свыше одной тысячи других объектов государственного имущества. В результате, поступления в федеральный бюджет должны составить свыше 17 миллиардов рублей за три года. Причём это не считая эффекта от продажи акций крупнейших компаний, которые имеют лидирующие позиции в отраслях, такие планы также есть. Я имею в виду и банки и предприятия сырьевого сектора, промышленности, инфраструктурные предприятия", - сказал Медведев.

Позже премьер-министр принял участие в торжественном вручении премий правительства в области науки и техники. Лауреатами стали более 150 человек из 17 регионов страны. Всего наградами отметили 21 работу. Денежные поощрения в размере двух миллионов рублей вручила министр образования и науки Ольга Васильева.