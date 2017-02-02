Европарламент поддержал отмену виз для Грузии

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Депутаты Европарламента поддержали отмену виз с Грузией. Также они одобрили запуск механизма заморозки безвизовых режимов Евросоюза с третьими странами, который должен произойти в марте.

Европарламент поддержал отмену виз с Грузией. Также евродепутаты проголосовали за запуск механизма заморозки безвизовых режимов Евросоюза с третьими странами, передает ТАСС. Он ожидается в марте.

По словам еврокомиссара по миграции, внутренним делам и гражданству Димитриса Аврамопулоса, в Тбилиси примерно выполнили все требования для отмены виз. "Еврокомиссия еще в марте 2016 года дала заключение о полном выполнении Грузией плана действий для отмены визового режима", - напомнил он.

Он подчеркнул, что согласно достигнутым ранее договоренностям с Советом Европы, отмена визового режима краткосрочных поездок для граждан Грузии до 90 дней, имеющих биометрические паспорта, "должна произойти параллельно с запуском механизма заморозки безвизовых режимов для третьих стран, хотя это две независимые друг от друга темы".

Между тем, в грузинском парламенте известия из ЕП встретили аплодисментами, информирует "Интерфакс". Решение по безвизовому режиму уже прокомментировала заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили. По ее словам, 2 февраля 2017 года стал историческим днем для ее страны. "Это не просто предоставление безвизового режима, это сближение Грузии с Европой", - заявила она.

Механизм приостановки или заморозки безвизовых режимов для третьих стран в Евросоюзе создают как дополнительное средство защиты в случае массовых злоупотреблений гражданами этих государств безвизовым режимом. Процедура запуска механизма ожидается в марте 2017 года.

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