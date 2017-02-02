14:40, 02 февраля 2017

Журналист BBC нашел украинские танки в Авдеевке

Теги:  соцсети  сми  Украина  обсе

В Сети появилось видео, сделанное 1 февраля в Авдеевке. На нем корреспондент BBC Том Барридж запечатлел украинские танки, стоявшие у жилых домов в городе. Рядом с ними можно увидеть представителей ОБСЕ и украинских силовиков.

Журналист BBC Том Барридж выложил в своем микроблоге в Twitter видеозапись, сделанную им в Авдеевке. На видеоролике запечатлены украинские танки, расположившиеся в черте города у одного из жилых домов. Рядом с ними можно увидеть наблюдателей ОБСЕ и украинских военных.

"Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, которые, кажется, готовы действовать – и мы слышим, что никакого прекращения огня нет", - написал корреспондент.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные атаковали беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой. Фрагменты ракеты обнаружили в районе городской больницы. Отмечалось, что запуск ракеты ЗРК "Бук" был произведен 1 февраля с позиций ВСУ в районе Авдеевки.

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