Расчлененное тело женщины обнаружили в Измайловском парке

Теги: убийство Происшествие москва

Останки женщины, упакованные в мешок, нашли в коллекторе на территории Измайловского парка. По предварительным данным, погибшей около 40-50 лет.

Обстоятельства убийства женщины, расчлененное тело которой обнаружено в коллекторе на востоке Москвы, расследуют правоохранители. По уточненным данным, мешок с останками неизвестной находился в Измайловском парке.

По данным полиции, в коллекторе на территории парка мужчина обнаружил фрагменты конечностей тела человека. При дальнейшем исследовании были найдены другие останки, передает ТАСС.

По предварительным данным, возраст женщины - около 40-50 лет. Предположительно, ее зарезали, после расчленили. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Читайте также:

Москвич ударил ножом в живот 21-летнюю беременную подругу

На юго-западе Москвы пассажиры угнали у таксиста автомобиль