Расчлененное тело женщины обнаружили в Измайловском парке
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Останки женщины, упакованные в мешок, нашли в коллекторе на территории Измайловского парка. По предварительным данным, погибшей около 40-50 лет.
Обстоятельства убийства женщины, расчлененное тело которой обнаружено в коллекторе на востоке Москвы, расследуют правоохранители. По уточненным данным, мешок с останками неизвестной находился в Измайловском парке.
По данным полиции, в коллекторе на территории парка мужчина обнаружил фрагменты конечностей тела человека. При дальнейшем исследовании были найдены другие останки, передает ТАСС.
По предварительным данным, возраст женщины - около 40-50 лет. Предположительно, ее зарезали, после расчленили. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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