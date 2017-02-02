Личный телефон Гитлера продадут на аукционе

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Американский аукционный дома выставил на торги "возможно, самое разрушительное "оружие" всех времен, лишившие жизни миллионы людей по всему миру" — личный телефон Адольфа Гитлера. Лот оценили в 200 тысяч долларов.

Аукционный дом Alexander Historical Auctions выставил на торги личный телефон Адольфа Гитлера. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Аппарат Siemens, который аукционисты назвали "самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру", был подарком вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали британскому офицеру. Он хранил аппарат более 70 лет.

Ориентировочная стоимость телефона — 200-300 тысяч долларов. Аукцион состоится 19 февраля.