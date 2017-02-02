Новый состав ансамбля Александрова выступит в Кремле 23 февраля

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Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова соберется в новом составе и даст праздничный концерт в Кремле. Ранее решение возродить ансамбль после катастрофы Ту-154 в Черном море принял министр обороны Сергей Шойгу. В настоящее время идет кастинг исполнителей.

Новый состав ансамбля имени Александрова выступит в Государственном Кремлевском дворце 23 февраля. Об этом сообщает "МИР24". Решение восстановить ансамбль после катастрофы Ту-154 в Черном море ранее принял министр обороны Сергей Шойгу.

В настоящее время идет кастинг по отбору певческого состава - уже удалось найти более 50 подходящих кандидатур. Также проводится набор в хореографическую труппу.

Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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