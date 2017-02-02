Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и СКР

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Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей 16 генералов МЧС, МВД и СКР. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, уволены начальники Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров МЧС.

Президент России Владимир Путин освободил от должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, все генералы отстранены от занимаемых должностей, а также еще двое из них уволены с военной службы. В частности, освобождены начальники Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров МЧС.

Кроме того, президент назначил Владлена Аксенова и Павла Барышева заместителями министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.