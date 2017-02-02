Путин назначил нового прокурора Крыма
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Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Крыма бывшего первого заместителя Натальи Поклонской Олега Камшилова. Этим же указом глава государства назначил Виктора Танифу руководителей Следственного управления СКР по Севастополю.
Новым прокурором Крыма назначен бывший первый заместитель Натальи Поклонской Олег Камшилов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.
"Назначить на пятилетний срок Камшилова Олега Анатольевича прокурором Крыма", - говорится в документе.
Этим же указом глава государства назначил генерал-майора юстиции Виктора Танифу руководителем Следственного управления СКР по городу Севастополю, освободив его от занимаемой должности.
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