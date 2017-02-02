Путин назначил нового прокурора Крыма

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Президент России Владимир Путин назначил новым прокурором Крыма бывшего первого заместителя Натальи Поклонской Олега Камшилова. Этим же указом глава государства назначил Виктора Танифу руководителей Следственного управления СКР по Севастополю.