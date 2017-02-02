Белоруссия назвала введение Россией погранзоны неожиданностью

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В МИД Белоруссии заявили, что Москва приняла решение об установлении пограничной зоны на границе, не уведомив перед этим Минск. Там добавили, что это произошло вопреки всем существующим договоренностям, которые регулируют охрану государственных границ двух стран.

Россия приняла решение об установлении пограничной зоны с Белоруссией, не уведомив при этом Минск. Об этом заявила начальник отдела пресс-службы МИД этой страны Мария Ваньшина. По ее словам, это произошло вопреки всем существующим договоренностям, которые регулируют охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения.

Она отметила, что подобная нескоординированность действий вызывает "справедливые вопросы", учитывая уровень прямого взаимодействия погранслужб двух стран и их взаимного представительства.

"К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Белоруссии и России", - говорится в ее заявлении на сайте белорусского МИД.

Она добавила, что сейчас у многих складывается впечатление, что эти действия "ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе", который был отменен более 20 лет назад. "А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Белоруссия и Российской Федерацией", - подчеркнула Ваньшина.

Вместе с тем, глава пресс-службы белорусского МИД отметила, что сейчас не стоит драматизировать ситуацию. Она добавила, что в Минске сейчас анализируют этот документ.

О том, что между Россией и Белоруссией будет установлена пограничная зона, стало известно накануне, 1 февраля. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников. Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях теперь должны установить места и время для въезда, а также прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону. Кроме того, в их задачи входит организация установки предупреждающих знаков. Эта мера предназначена для "создания необходимых условий охраны государственной границы России".

Ранее между Россией и Белоруссией не было пограничных зон.