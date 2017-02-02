В Ростове-на-Дону сел самолет с треснутым стеклом в кабине пилотов

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В Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку пассажирский авиалайнер, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург. СМИ узнали, что в кабине пилотов самолета Airbus A319 треснуло стекло.

Пассажирский авиалайнер Airbus A319 авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Воздушное судно направлялось из Симферополя в Санкт-Петербург. По пути у него треснуло стекло в кабине экипажа, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали в авиадиспетчерских службах, вынужденная посадка прошла благополучно. Никто не пострадал.

Ранее экипаж самолета доложил о растрескивании стекла в кабине пилотов. В результате было принято решение произвести экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

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