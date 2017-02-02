Опубликован план выхода Великобритании из Евросоюза

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Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу - документ, в котором представлен план по Brexit. Накануне депутаты также одобрили во втором чтении законопроект, который позволит британцам выйти из состава ЕС.

В Великобритании опубликовали Белую книгу, содержащую план по выходу страны из состава Евросоюза, передает ТАСС.

Документ подробно раскрывает главные положения, на каких условиях будут основаны новые отношения с Брюсселем. В частности, это защита прав граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС, свободная торговля с европейскими рынками, новые торговые соглашения с остальными странами, мягкий и организованный выход из ЕС.

Накануне британские депутаты приняли билль, предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Дальнейшее обсуждение документа будет происходить с 6 февраля в течение трех дней. После этого пройдет итоговое третье чтение билля, затем его обсуждение переместится в верхнюю палату - Палату лордов.

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