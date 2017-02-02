Харьковский сурок с третьей попытки предсказал Украине "безвиз" с ЕС

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Сурок с харьковской биостанции предсказал Украине отмену визового режима с Евросоюзом в 2017 году. Правда, сделал он это лишь с третьей попытки. Кроме того, сурок предсказал стране затяжную весну.

Харьковский сурок Тимка Второй лишь с третьей попытки предсказал Украине безвизовый режим с Евросоюзом в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

Вначале он дважды выбирал вариант "через неопределенное время", но потом передумал. Оказывалось ли на сурка давление – не сообщается. Что касается погоды, Тимка предсказал Украине затяжную весну.

День сурка отмечается 2 февраля. В этот день нужно наблюдать за сурком, когда он вылезает из своей норы. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.