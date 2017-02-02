Учитель подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

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Режиссер Алексей Учитель намерен подать в Генеральную прокуратуру заявления против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественных организаций, выступающих против его еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда". Фильм об императоре Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской выйдет в прокат 25 октября.

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель намерен подать заявления в Генпрокуратуру против Натальи Поклонской и общественных организаций, выступающих против выхода картины в прокат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на режиссера.

"Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, один будет касаться лично Поклонской, второй - людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма", - сказал он.

Ранее активисты организации "Христианское государство - Святая Русь" заявили, что любая реклама с информацией о прокате фильма "Матильда" будет расцениваться как "желание унизить святых". Общественники пригрозили "русским майданом" в случае выхода картины в прокат.

Еще не вышедший фильм раскритиковал также глава патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину на содержание сцен, которые могут оскорбить чувства верующих, однако Алексей Учитель заявил, что прокуроры уже проверяли фильм и не нашли там никаких нарушений.

Речь в картине "Матильда" идет о балерине Матильде Кшесинской и ее отношениях с российским императором Николаем II. Свои выводы о фильме активисты сделали из трейлера к нему. В прокат картина должна выйти 25 октября 2017 года.

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