Назван самый популярный пост за всю историю Instagram

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Публикация американской певицы Бейонсе, в которой она рассказала о том, что беременна двойней, стала самым популярным постом за всю историю социальной сети Instagram. Она набрала почти восемь миллионов отметок "Нравится" и собрала около 400 тысяч комментариев. Предыдущий рекорд принадлежит певице Селене Гомез.

Самый популярный пост за всю историю соцсети Instagram – опубликованная Бейонсе фотография, которая сопровождена сообщением о том, что певица ждет двойню, пишет The Verge.

"Мы хотели бы поделиться своей радостью и любовью. Бог одарил нас еще дважды. Мы невероятно благодарны за то, что в нашей семье станет на два человека больше, и хотим поблагодарить за ваши добрые пожелания", - говорится в сообщении, подписанном как "Картеры".

Певица находится в браке с известным рэпером Шоном Картером, известным как Джей-Зи. У них уже есть дочь Блю Айви, которая родилась в 2012 году.

Спустя почти сутки запись набрала почти восемь миллионов отметок "Нравится" и собрала около 400 тысяч комментариев. Предыдущий рекорд принадлежит певице Селене Гомез. Рекламный пост в ее блоге, опубликованный в конце июня 2016 года, набрал на сегодняшний день 6,3 миллиона "лайков".

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