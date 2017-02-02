Эрмитаж может завести "часы революции"

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Руководство Эрмитажа может завести знаменитые часы в Малой (Белой) столовой Зимнего дворца, которые были остановлены во время Октябрьской революции. О такой возможности сообщил директор музейного комплекса Михаил Пиотровский.

В Эрмитаже обсуждают возможность завести часы в Малой (Белой) столовой Зимнего дворца. Они были остановлены в 2 часа 10 минут в ночь на 26 октября 1917 года, когда во дворце арестовали министров Временного правительства.

Вот уже почти 100 лет часы ни разу не заводились.

"Это очень интересный вопрос, нужно ли заводить часы в Белой столовой. Еще окончательно не решено. Мы обсудим. Можно рискнуть", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как отмечает ТАСС, в Зимнем дворце около 50 старинных часов, большинство из которых регулярно заводят.