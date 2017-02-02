В Каире задержали завербованного ИГ россиянина
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В Каире задержали россиянина, завербованного "Исламским государством". По данным Генеральной прокуратуры Египта, задержанного обвиняют в подготовке терактов на территории республики.
В Каире задержали россиянина, завербованного запрещенной в России организацией "Исламское государство". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание Генпрокуратуру Египта.
По данным надзорного ведомства, задержанного обвиняют в подготовке терактов на территории арабской республики. Подозреваемый известен под прозвищем Абдель Хамид Рослан.
Полиция провела обыск в квартире россиянина. У него была обнаружена камуфляжная форма, которую используют террористы. В телефоне и ноутбуке подозреваемого была обнаружена его переписка с представителями руководства ИГ. Из нее стало известно, что россиянину поступало финансирование и инструкции по совершению терактов. У подозреваемого также нашли записи главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади.
Следователи установили, что россиянин после вербовки террористами проходил обучение в сирийских лагерях, куда попал через Турцию. После обучения он прибыл в Египет, где снял комнату в районе Тагамму аль-Хамис в столице республики. Задержанный планировал террористические акции в Египте.
Задержание россиянина подтвердили в посольстве России в Каире. Дипломатов уведомили о задержании компетентные органы Египта.
"Мы получили уведомление, при этом никакой другой информации предоставлено не было. Сейчас дело находится в ведении прокуратуры Египта", - сообщили в посольстве.
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