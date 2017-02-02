Россельхознадзор запретил поставки говядины из Новой Зеландии

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Россельхознадзор с 6 февраля вводит запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии. В них обнаружили препарат для наращивания мышечной массы рактопамин. Продукция, которая была отправлена из Новой Зеландии до введения запрета, пройдет проверку в лаборатории.

Россия запрещает ввоз говядины из Новой Зеландии с 6 февраля из-за обнаружения препарата для наращивания мышечной массы рактопамина.

Продукция, которая была отправлена из Новой Зеландии до введения запрета, будет подвергнута лабораторному контролю. Кроме того, Россельхознадзор может запретить поставки рыбы из страны в связи с выявлением в ней ртути.

Как передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора, обнаружение рактопамина в мясе произошло в ходе регулярного мониторинга. Разговор о снятии ограничений может начаться только после проведения расследования, отметила Юлия Мелано.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, за первые 11 месяцев 2016 года Новая Зеландия поставила в Россию более 115 тонн свежей и охлажденной говядины.

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