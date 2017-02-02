Армия получит истребители Т-50 в следующей госпрограмме вооружений

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Поставки в армию истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) могут начаться после 2018 года. Об этом сообщил замглавы Минобороны Юрий Борисов.

Российские войска получат истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) не раньше 2018 года. Как заявил замаглавы Минобороны Юрий Борисов, это произойдет в период действия следующей госпрограммы вооружений, передает ТАСС.

"Мы завершаем испытания, мы не торопимся", - сказал Борисов, отметив, что самолеты предыдущего поколения пока удовлетворяют военных по своим характеристикам.

Истребитель Т-50 впервые поднялся в воздух в январе 2010 года. Публике самолет был представлен на авиашоу МАКС-2011.