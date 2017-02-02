Путин: Киев пытается заткнуть оппозицию обострением конфликта в Донбассе
Теги: Политика путин газ россия украина венгрия донбасс
Президент России Владимир Путин заявил, что обострением конфликта в Донбассе Киев пытается заткнуть оппозицию и сплотить население вокруг действующего украинского руководства. По его словам, это связано с неудачами властей в экономической и социальной сферах.
Киев пытается заткнуть оппозицию, обостряя конфликт в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
"На фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики активизировалась оппозиция, ее надо заткнуть и мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта", - цитирует Путина "Интерфакс".
По его словам, нынешние украинские власти не собираются выполнять минские договоренности и ищут повод для отказа от их исполнения. Путин подчеркнул, что обострение конфликта в Донбассе началось по инициативе Киева.
"Украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии", - заявил российский лидер.
Кроме того, по словам Путина, Киев пытается наладить диалог с американской администрацией после того, как поддерживаемый украинскими властями кандидат проиграл президентские выборы в США.
"Украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов и, больше того, некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или кандидатку, если сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией и тоже через конфликт - это всегда лучше, всегда удобнее, легче затянуть новую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог", - заявил российский президент.
Тема Украины также обсуждалась Путиным и Орбаном в контексте поставок российского газа в Европу. По данным ТАСС, президент России заявил, что газ может поставляться в Венгрию по различным маршрутам, в том числе и через Украину. Вопрос заключается лишь в экономической целесообразности таких поставок.
"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину. Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину", - заявил Путин.
Орбан, в свою очередь, отметил, что Будапешт не уверен в стабильности поставок газа через Украину. Он подчеркнул, что в случае, если этого потребуют национальные интересы, Венгрия может приобретать газ и "с севера". По словам Орбана, Будапешт всегда выступал за диверсификацию поставок газа. Российский президент добавил, что у Венгрии есть технологическая возможность покупать газ по "Северному потоку-2" и по "Турецкому потоку".
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