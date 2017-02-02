Путин обвинил украинских олигархов в спонсировании Клинтон

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Украинские олигархи с ведома политического руководства страны финансировали предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя обострение ситуации в Донбассе. По его мнению, Киев через конфликт на юго-востоке пытается "затянуть" администрацию Трампа в решение украинских проблем.

Перспективы укрепление российско-венгерского сотрудничества и актуальные международные проблемы обсуждались в Будапеште на встрече Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают в российской делегации, лидеры двух стран поддерживают доверительные контакты. Несмотря на кризис во взаимоотношениях между Россией и государствами Европы, встречи Владимира Путина и Виктора Орбана проходят регулярно. Нынешняя уже 7 по счёту. В состав российской делегации вошли представители экономических ведомств, Минздрава, Министерства обороны. Из-за глобальных проблем, а также введённых против Москвы западных санкций, российско-венгерский товарообмен за последние три года уменьшился практически в два раза. В ходе переговоров лидеры подтвердили заинтересованность обеих стран в восстановлении сотрудничества.

Говоря о транзите российского газа через Украину, Владимир Путин отметил, что вопрос этот не политический, а экономический. И заверил, что наша страна в любом случае останется надёжным поставщиком топлива для стран Европы.

Конфликт на востоке Украины и его резкое обострение также обсуждался на встрече. Владимир Путин подчеркнул, что события последних дней однозначно указывают на то, что ответственность за нагнетание напряжённости в Донбассе полностью лежит на украинском руководстве. Кроме того, российский лидер заявил, что украинские олигархи финансировали Хиллари Клинтон. И делали они это явно с одобрения властей Украины.

"Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов и, больше того, некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или кандидатку, если сказать более точно", - заявил президент, отметив, что обострением конфликта на юго-востоке Киев пытается "затянуть новую администрацию в решение проблем" Украины.