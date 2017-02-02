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Межгосударственный авиационный комитет анализирует действия экипажа грузового самолета Boeing 747, разбившегося под Бишкеком. В свою очередь, комиссия по расследованию катастрофы самолета завершила работы на месте ЧП.

Комиссия по расследованию крушения Boeing под Бишкеком завершила работу на месте катастрофы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАК.

В ходе проведения полевого этапа расследования была составлена схема места авиационного происшествия с применением беспилотного летательного аппарата. Комиссия совместно с американскими и турецкими коллегами осмотрела элементы конструкции самолета, проанализировала их повреждения, отобрала необходимые агрегаты для проведения исследований.

"Элементы конструкции самолета убраны с места происшествия и складированы на территории аэродрома Манас. Завершен анализ метеорологической информации", - добавили в ведомстве.

В настоящий момент изучается летная и техническая документация, относящаяся к авиационному происшествию, а также анализируются действия экипажа и проводится оценка действий аварийно-спасательных команд, принимавших участие в работах на месте происшествия.

Утром 16 января около аэропорта Бишкека разбился грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании MyCargo Airlines. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и упал на поселок Дача. Причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов, которые не справились с управлением в сложных погодных условиях. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 34 жителя поселка.

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