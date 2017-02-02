Порошенко призвал мир активнее давить на Россию

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Политологи не исключают, что обострение ситуации в Донбассе может быть связано с новым витком борьбы за власть на Украине. В Раде больше нет коалиции, а рейтинг "Блока Петра Порошенко" стремительно падает. Сам же президент продолжает настаивать: главная угроза для его страны исходит от России. Защиты от внешнего "врага" Киев ищет у НАТО и призывает Запад активнее давить на Москву.

Эхо обстрелов юго-востока силами киевских политиков уже отзывается на Западе. Вице-премьер Украины Геннадий Зубко прилетает в Страсбург, чтобы лично выступить в Совете Европы, передает "ТВ Центр".

"Мы обвиняем Российскую Федерацию в той агрессии, что происходит на востоке Украины. С другой стороны я хочу сказать, что Украина является европейской страной. Потому что практически 75% населения поддерживают европейскую интеграцию", - заявил Зубко.

Снова жалуясь на Россию, Киев просит усилить санкции и вновь обратить на себя внимание. Об этом при каждом удобном случае заявляет и президент Порошенко.

Вот только ответ на вопрос, кому выгодна эскалация конфликта теперь, на Западе не так однозначен. Вслед за немецкими журналистами, авторитетный американский исследовательский центр Stratfor, подозревает именно Украину.

"Киев мог спровоцировать активизацию боевых действий для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества и заручиться поддержкой в вопросе продления санкций. Позиции украинского правительства сейчас очень шаткие. Киев попытается заручиться поддержкой европейских союзников и, возможно, использовать вспышки насилия на востоке страны для того, чтобы убедить США сохранить санкции", - пишет центр.

Впрочем, по мнению аналитиков, "киеву не укрыться от новых ветров". В Европе уже давно нет единства, да и Трамп, несмотря на украинский конфликт, может договориться с Москвой. Тогда провокация в Донбассе станет для Порошенко последней.

"В 2014 году такая ситуация вызвала бы шквал критики в адрес России, требования усилить санкции, чтобы Путин повлиял на ополченцев, а в 2017 году мы видим только одно - мировое сообщество осуждает Украину и призывает Порошенко к выполнению минских соглашений", - рассуждает политолог Руслан Осташко.

Весьма кстати за океан улетела Юлия Тимошенко. В четверг она принимает участие в национальном молитвенном завтраке, который посетил и Дональд Трамп. Политологи не исключают - обострение в Донбассе вызвано новым витком борьбы на Украине за власть. Рейтинги "Блока Порошенко" падают, а в парламенте больше нет коалиции. Об этом рассказывают местные СМИ, якобы заявления о выходе написали 10 депутатов, но пока о факте не объявили публично. По закону, президент должен объявить досрочные выборы и новый виток войны на Донбассе может отсрочить этот указ. Или, если выборы все-таки неизбежны, добавить Порошенко политических очков.

Впрочем, артиллерийские дуэли в районе Авдеевки Киев может использовать не только ради политических спекуляций, но и ради достижения экономических целей. Авдеевский коксохимический комбинат принадлежит олигарху Ринату Ахметову и Порошенко, по предположению украинских журналистов, хочет этот актив отобрать. Без предприятия, производящего кокс, невозможна работа всей металлургической империи Ахметова. За все время так называемой "АТО" коксохим не трогали ни ополченцы, ни украинские войска.

Еще до обострения украинские радикалы взорвали и заблокировали железнодорожные пути, по которым на коксохим поступал уголь с шахт. Якобы таким образом олигарха Ахметова шантажируют, чтобы он пустил в бизнес чужих людей. Теперь из-за боев завод обесточен, половина печей законсервировано "на горячую". Их остывание означает гибель предприятия, а значит и всей Авдеевки.

Пётр Вершинин, Игорь Константинов, Мария Никонова. "ТВ Центр".