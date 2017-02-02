Собянин назвал 2016 год рекордным в области строительства транспортной инфраструктуры

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В ближайшие три года в Москве должно быть построено не менее 30 станций метрополитена и 350 километров дорог. Такую задачу поставил Сергей Собянин, выступая на заседании коллегии городского стройкомплекса. Среди приоритетов мэр назвал сооружение Третьего пересадочного контура метро, прокладку Северо-западной и Северо-восточной хорд, Южной рокады и дублера Кутузовского проспекта.

Всего за 5 месяцев работы МЦК перевезло 25 миллионов пассажиров, в корне изменив облик и структуру общественного транспорта Москвы. Теперь вариантов маршрутов больше, времени на дорогу и пересадок меньше. Плюс, значительно разгрузилась Кольцевая линия метро, отмечает "ТВ Центр".

В среду в Москве подвели итоги работы строительного комплекса столицы. Мэр пояснил - экономические сложности не повлияли на реализацию городских программ, а наоборот подстегнули. Прошедший 2016 год решено назвать годом транспорта.

"Что стало драйвером развития всего строительного комплекса? В 16-м году мы достигли рекордных показателей по целому ряду направлений. В частности, было построено 70 километров путей, 39 новых станций метро и МЦК. Это абсолютный рекорд, который вряд ли будет в ближайшее время превзойден", - заявил Сергей Собянин.

Впрочем, как отметил мэр, дело даже не в рекордах, а в огромном значении этих объектов для столицы. Запуск МЦК, к примеру, предусматривает не только развитие транспортной инфраструктуры, но и масштабное благоустройство прилегающих территорий в радиусе полутора километров от новых станций.

По оценкам чиновников, по темпам строительства с Москвой сегодня можно сравнить разве что ведущие азиатские мегаполисы. Темпы сбавлять не будут. Построено 117 километров дорог. Развернуты работы на всех участках Третьего пересадочного контура. Совершенствуется и железнодорожное сообщение.

В приоритетах и развитие присоединенных территорий. За последние годы построен фактически новый город - с развивающейся транспортной инфраструктурой и жилым фондом. Введено более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Строительство жилья сопровождается созданием рабочих мест, социальной и транспортной инфраструктуры. Отстраиваются заново и так называемые "депрессивные" районы. Яркий пример - территория бывшего завода ЗИЛ. В этом году там сдается в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Обещают широкую набережную, парк и даже выставочный комплекс.

А на месте гостиницы "Россия" уже в этом году должен появиться парк Зарядье, который обещать стать излюбленным местом отдыха москвичей и туристов. Однако будущий год, по оценкам градостроителей, можно будет назвать годом спорта.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".