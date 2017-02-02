США ослабили санкции в отношении ФСБ России

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Министерство финансов США ослабило санкции в отношении ФСБ России. Ведомство опубликовало документ под названием "Генеральная лицензия номер 1", который разрешает некоторые сделки с Федеральной службой безопасности, запрещенные указами американского президента от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Соединенные Штаты ослабили санкции в отношении Федеральной службы безопасности России. Соответствующий документ размещен на сайте Министерства финансов США.

Он получил название "Генеральная лицензия номер 1", и за рядом исключений разрешает "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Так, согласно документу, допускаются "запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации". Для продукции, которая подлежит экспортному контролю, требуется согласие Министерства торговли США. Размер платы для ФСБ за лицензию, сертификацию и так далее не должен превышать 5 тысяч долларов в год.

При этом в Министерстве финансов США отметили, что документ, за исключением указанных целей, не разрешает "экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий" самой ФСБ либо кому-либо, выступающему от имени службы.

Отдельный пункт оговаривает исключения. В частности, документ не разрешает экспорт, реэкспорт или предоставление товаров, технологий и услуг в Крым, который в документе указан как украинский регион. Кроме того, не разрешается использование в расчетах счетов, заблокированных в США в рамках санкций.

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