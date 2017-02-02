Конгресс США выступает за ужесточение санкций против Ирана

Теги: Политика иран сша белый дом санкции

Спикер палаты представителей Конгресса США выступает за ужесточение санкций против Ирана, после проведения Тегераном испытаний баллистической ракеты. По словам Пола Райана, США необходимо занять жесткую позицию по отношению к Ирану, и перестать потакать исламской республике.

В США могут ужесточить санкций в отношении Ирана после проведения Тегераном испытаний баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters со спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана.

"Я бы выступил за введение дополнительных санкций в отношении Ирана. Мы должны проводить жесткую политику в отношении Ирана. Мы должны прекратить потакать Ирану", - заявил он.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После этого на рассмотрение в Конгресс США была внесена резолюция, позволяющая американскому президенту применить вооруженные силы против исламской республики.

Летом 2015 года США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция достигли договоренности с Ираном по ядерной программе. В январе 2016 года Евросоюз и США отменили санкции против республики на основании того, что Тегеран полностью выполнил свои обязательства перед МАГАТЭ и смог убедить мировое сообщество, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Читайте также:

В Конгресс США внесли резолюцию о войне с Ираном