Погибшую в Москве пенсионерку могли загрызть собаки

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В Москве на охраняемой собаками территории нашли изувеченное тело пенсионерки. На теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных. Возбуждено уголовное дело.

В Москве обнаружили труп 80-летней женщины на охраняемой собаками территории, прилегающей к зданию Министерства спорта, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

При осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных, рассказали в СКР. Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием на территории.

В настоящий момент правоохранительные органы опрашивают возможных очевидцев. Кроме этого, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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