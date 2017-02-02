Сирийская армия вплотную приблизилась к Эль-Бабу
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Войска правительственной армии Сирии и бойцы сирийской оппозиции вплотную приблизились к занятому боевиками "Исламского государства" городу Эль-Баб. Они находятся всего в трех километрах от населенного пункта.
Сирийская армия сразу на нескольких направлениях сумела серьезно ослабить позиции террористов, передает "ТВ Центр". Успешно отражена попытка штурма авиабазы правительственных войск в окрестностях Дейр-эз-Зора. При этом исламисты понесли серьезные потери.
Та же участь постигла боевиков, которые атаковали летное училище и еще один военный аэродром примерно в 50 километрах к востоку от Алеппо. В этом районе продолжается масштабная наступательная операция правительственной армии, в результате которой от боевиков уже освобождены 32 населенных пункта.
Кроме того, войска сирийской армии вплотную приблизились к Эль-Бабу. Они находятся в трех километрах от города, занятого террористами запрещенной группировки "Исламское государство". С севера к городу подошли формирования сирийской оппозиции.
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