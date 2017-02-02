Путин назвал причины обострения ситуации в Донбассе

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Конфликт на востоке Украины и его резкое обострение обсуждался на встрече Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Будапеште. Российский лидер подчеркнул, что события последних дней однозначно указывают на то, что ответственность за нагнетание напряжённости в Донбассе полностью лежит на украинском руководстве.

В центре внимания седьмой по счёту встречи Владимира Путина и Виктора Орбана — экономика, передает "ТВ Центр". Но от темы санкций и обстановки в мире никуда не уйти. Как переплетаются политика и экономика Венгрия почувствовала сполна. Местные власти всегда подчеркивали, что они против антироссийских санкций, но как представители государства, являющегося частью Евросоюза, вынуждены были быть, как все.

Премьер-министр страны Виктор Орбан даже делал громкие заявления мол Европа сама выстрелила себе в ногу. Раны в результате залечивают все. После введения антироссийских санкций и ответных мер Москвы товарооборот снизился почти вдвое, и Венгрия не досчиталась 6,5 миллиарда долларов. Такова упущенная выгода государства при общем объёме венгерского экспорта в 90 миллиардов. И это вполне веский аргумент для венгерского руководства кричать на всю Европу о необходимости прекращения давления на Москву.

Впрочем, даже после введения санкций совместные российско-венгерские проекты не потеряли своей актуальности. Например, участие Росатома в строительстве двух новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш". Для Венгрии это 10 тысяч дополнительных высококвалифицированных рабочих мест и новые энергетические мощности для развития производств. Премьер Виктор Орбан надеется, что строительство начнётся в 2018 году. Цена вопроса — 12 миллиардов долларов. Изначально речь шла о том, что 10 из них российская сторона предоставит в виде кредитов. Владимир Путин даже выразил готовность полностью профинансировать проект. Но начало его реализации затягиваются из-за придирок бюрократов из Евросоюза. По той же причине приостановлен и проект строительства газопровода "Южный поток", в котором Венгрия была очень заинтересована, ведь благодаря новой ветке, страна могла бы получать прибыль из транзита голубого топлива в Европу. В четверг Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили другие возможные варианты сотрудничества в этом вопросе. Венгерские власти уверены: в вопросах поставок энергоресурсов Россия является более надежным партнером, чем европейцы, которые так и не смогли выстроить всю необходимую инфраструктуру для отказа от российского газа. Сейчас 60% потребностей Венгрии в голубом топливе закрывается российскими поставками.

Украинский вопрос в последнее время традиционно поднимется во время встреч Владимира Путина и Виктора Орбана. Российский лидер ответил на вопрос, почему украинская армия перешла в активное наступление в Донбассе именно сейчас, забыв про Минские соглашения и не считаясь с количеством жертв.

"На мой взгляд, несколько причин. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из Соединённых Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Второе. Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. И больше того, некоторые олигархи, наверняка с одобрения политического руководства, финансировали этого кандидата, или эту кандидатку, если сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт, это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем ну и наладить таким образом какой-то диалог", - заявил Владимир Путин.

Не только Украина, но и многие страны Европы привыкли жить не только с оглядкой на Вашингтон, но и исключительно по его указке. Новый американский президент дал ясно понять: он намерен сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, а Европе придётся идти своим путём. В Венгрии давно поняли, что ей по пути с Россией. Теперь дело за остальными.

Лилия Акиньшина, Александр Савин, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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