В Авдеевке и Донецке продолжается эвакуация жителей из-за обстрелов

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Города и посёлки Донбасса подверглись новым обстрелам со стороны украинских силовиков. Погиб ополченец. Есть раненые, в том числе и среди мирных жителей. На шахте в Макеевке из-за попадания снаряда вышел из строя подъёмник. Под землёй находились более 130 горняков. По данным штаба ополченцев, украинские силовики стягивают силы в район Авдеевки. К линии соприкосновения переброшена артиллерия и танки.

Украинские военные докладывают, что занимаются эвакуацией мирных жителей из прифронтовой Авдеевки. И на улицы города заезжают танки. Об этом Генштаб умалчивает. Техника скрывается во дворе плотной жилой застройки, а рядом находятся автомобиль ОБСЕ и наблюдатель, мирно беседующий с военным. Позже в отчете правда будет отражено присутствие танков в городе, отмечает "ТВ Центр".

"Благодаря более тесному сотрудничеству с Совместным центром по контролю и координации, и консультациям с ними, удалось добиться снижения интенсивности обстрелов", - сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Эти данные подтверждают и в Донецке. По сравнению со средой интенсивность обстрелов снизилась в два раза — полторы тысячи нарушений перемирия против трех тысяч накануне. Цифры, от которых легче не становится. Украинские снаряды продолжают разрываться в мирных кварталах в километрах от линии фронта.

В результате взрыва артиллерийского снаряда непригодной для проживания стала квартира на первом этаже. Окон с решетками не осталось. Всю квартиру посекло осколками. На кухне выведена из строя вся бытовая техника. Помимо этого нет света, тепла и воды. Стук молотков сливается со звуками взрывов. Ремонтные бригады, если не попадают под обстрел, работают круглосуточно. Прямые боестолкновения не утихают практически по всей линии соприкосновения.

Обстановка продолжает оставаться взрывоопасной. Обстрелы и бои могут вспыхнуть с новой силой в любой момент, считают в народных республиках. Резервов у украинской армии для новых попыток наступления предостаточно.

"Украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе населенного пункта Авдеевка для ведения наступательных действий. Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП, до 16 минометов. При этом отмечается передислокация систем залпового огня и артиллерии ближе к линии соприкосновения", - сообщил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Согласно одному из последних отчетов, наблюдатели ОБСЕ, работая на территории, подконтрольной Киеву, не раз видели передислокацию военной техники. Транспортировка шла либо в сторону фронта, либо обратно. Это и системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы, противотанковые пушки, танки, в том числе в Авдеевке.

Аналогичный отчет пришел и с территории народных республик, где за тот же период были зафиксированы перевозка одного укрытого тентом артиллерийского орудия, а также десятки "Градов" и гаубиц. Последние — на расстоянии более близком, чем предусмотрено Минскими соглашениями, но исключительно на полигонах, о которых наблюдателям было известно.

Дмитрий Гусев, Никита Васильев. "ТВ Центр".