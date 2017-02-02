В Белом доме не признали документ о санкциях против ФСБ смягчением
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В Белом доме пояснили, что документ, касающийся санкций в отношении ФСБ России, не является смягчением ограничительных мер. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, Министерство финансов просто уточнило действие санкций в определенных сферах, что является нормальной практикой.
Документ Министерства финансов США о санкциях в отношении ФСБ России не является смягчением ограничительных мер. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
"Это не смягчение санкций. Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах после того, как они были ранее введены", - сказал он, уточнив, что дополнительной информацией по данному вопросу обладает Минфин.
В четверг на сайте Министерства финансов США был опубликован документ под названием "Генеральная лицензия номер 1". Он разрешает некоторые сделки с Федеральной службой безопасности, ранее запрещенные указами американского президента от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
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