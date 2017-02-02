Маккейн призвал Трампа предоставить Украине оружие

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Дональда Трампа призвали предоставить оружие Украине. По словам члена Сената США Джона Маккейна, Киеву необходимо предоставить военную помощь для защиты ее территории. Кроме этого, сенатор в очередной раз обвинил Россию в агрессии.

Джон Маккейн направил письмо Дональду Трампу с призывом предоставить Украине военную помощь, передает ТАСС. Речь идет об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году.

Глава комитета Сената США по делам вооруженных сил пытается убедить президента США, что поставки необходимы Киеву для защиты территории страны. Кроме этого, Маккейн в очередной раз обвинил Россию в агрессии.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении оружия.

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