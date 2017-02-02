Трамп заявил, что не смягчал никаких санкций против России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении каких-либо санкций, в том числе в отношении России. Так он прокомментировал опубликованный Министерством финансов документ, разрешающий ранее запрещенные операции с Федеральной службой безопасности России.

Дональд Трамп не принимал решений о смягчении каких-либо санкционных режимов, в том числе в отношении России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента США.

"Я ничего не смягчал", - заявил Трамп журналистам.

В четверг на сайте Министерства финансов США была опубликована так называемая "Генеральная лицензия номер 1". Документ разрешает некоторые сделки с ФСБ России, ранее запрещенные указами американского президента от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. В Белом доме пояснили, что данная лицензия не смягчает санкции в отношении ФСБ, а лишь "уточняет действие ограничений в определенных сферах".

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