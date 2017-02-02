СК возбудил дело после танца подростка у Вечного огня в Орехово-Зуеве
Теги: Уголовное дело вандализм памятник история подмосковье
В отношении 16-летнего подростка, станцевавшего на памятнике героям Великой Отечественной войны в подмосковном Орехово-Зуеве, возбуждено уголовное дело. Действия молодого человека попали ка камеру, а видеозапись оказалась в соцестях. Как считают следователи, подросток действовал по мотивам вражды к ветеранам.
В Орехово-Зуеве возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении 16-летнего подростка, который станцевал у Вечного огня. Об этом говорится в сообщении СКР по Московской области.
28 января в интернете появилось видео, на котором молодой человек танцует рядом с памятником ветеранам Великой Отечественной войны. После этого полиция и следователи начали проверку. Молодой человек извинился за свой поступок.
Поступок подростка расценили как провокацию, оскорбление, неуважение к обществу и пренебрежение "правилами поведения в месте, призывающем чтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом". Молодой человек действовал по мотивам вражды к ветеранам, считают в СКР.
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