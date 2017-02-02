22:32, 02 февраля 2017

Очевидцы рассказали о нападении собак на пенсионерку в Москве

Теги:  нападение  Происшествие  москва  собаки

Пожилая женщина, которую загрызли собаки у здания Минспорта в Москве, оказалась вдовой известного советского диктора Кирилла Ваца. Сейчас следователи выясняют, каким образом пенсионерка оказалась у вольера с собаками.

Тело пожилой женщины, которую загрызли собаки у здания Минспорта, нашел работавший с животными кинолог. Об этом сообщает Life.

По данным издания, сотрудник, который выгуливал на территории немецких овчарок, покинул рабочее место. Вернувшись, он обнаружил тело женщины с характерными травмами.

Погибшей оказалась вдова известного советского диктора Кирилла Ваца.

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