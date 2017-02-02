Очевидцы рассказали о нападении собак на пенсионерку в Москве
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Пожилая женщина, которую загрызли собаки у здания Минспорта в Москве, оказалась вдовой известного советского диктора Кирилла Ваца. Сейчас следователи выясняют, каким образом пенсионерка оказалась у вольера с собаками.
Тело пожилой женщины, которую загрызли собаки у здания Минспорта, нашел работавший с животными кинолог. Об этом сообщает Life.
По данным издания, сотрудник, который выгуливал на территории немецких овчарок, покинул рабочее место. Вернувшись, он обнаружил тело женщины с характерными травмами.
Погибшей оказалась вдова известного советского диктора Кирилла Ваца.