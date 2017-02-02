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Правоохранительные органы проверяют информацию о падении вертолета в Московской области. Очевидцы сообщили, что крушение произошло в Одинцовском районе. Официального подтверждения данной информации нет.

Очевидцы сообщили о падении вертолета в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"От очевидцев поступила информация, что в Одинцовском районе якобы упал вертолёт. Эта информация проверяется", - сообщил источник.

Официальной информации об инциденте в настоящее время нет. Источник отметил, что к предполагаемому месту катастрофы направлены оперативные группы. По его словам, "пока признаков падения вертолёта не обнаружено".

По данным источника "Интерфакса" в подмосковном ГУ МЧС, к предполагаемому месту крушения направлена опергруппа спасателей. Очевидцы сообщили, что вертолет, предположительно, разбился у деревни Кобяково Одинцовского района.

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