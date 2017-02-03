Наблюдатели ОБСЕ признали присутствие украинских танков в Авдеевке

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Наблюдатели миссии ОБСЕ признали использование Украиной танков и реактивных систем залпового огня на линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрула Апакана, также растет число вооруженных столкновений в районе населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая за последние дни.

Украина использует в Авдеевке танки, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этой стране Эртугрул Апакан. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что в последние дни наблюдателями фиксируются возросшее число вооруженных столкновений в районе населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая.

По словам Апакана, в боях используются реактивные системы залпового огня и танки. Он добавил, что эскалация конфликта привела к гибели гражданских лиц, а также значительному ущербу жилых домов и инфраструктуры. Многие остаются без электроэнергии и тепла.

Кроме того, наблюдателям тяжело попасть в указанные населенные пункты из-за сложившейся ситуации. Апакан призвал обе стороны конфликта немедленно прекратить огонь и соблюдать условия минских соглашений. Также он напомнил о необходимости предоставить наблюдателям доступ в данные районы.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН он подчеркнул, что предотвращение человеческих жертв должно стать "главной заботой".

1 февраля корреспондент BBC Том Барридж выложил в своем микроблоге в Twitter видеозапись, которую он сделал в Авдеевке. На видеоролике запечатлены украинские танки, которые были расположены в черте города у одного из жилых домов. Рядом с ними находились наблюдатели ОБСЕ и украинские военные. Присутствие танков и реактивных систем залпового огня на линии соприкосновения в Донбассе говорит о нарушении Киевом минских соглашений.

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