Глава Пентагона пообещал сокрушить КНДР за применение ядерного оружия

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Если власти КНДР применят ядерное оружие, то ответный удар окажется сокрушительным, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом он заявил после встречи с врио премьер-министра Южной Кореи Хван Гё Аном.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, который находится с визитом в Южной Корее, заявил, что если Пхеньян применит ядерное оружие, то ответный удар окажется сокрушительным. Он добавил, что будет отбита любая атака на США и их союзников, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что во время визита в Сеул новый глава Пентагона обсудит с южнокорейскими властями вопрос о размещении в этой стране американской противоракетной системы THAAD. Эти планы должны быть реализованы в соответствии с графиком в 2017 году. После Южной Кореи Мэттис приедет в Японию.

Мэттис стал министром обороны США 20 января 2017 года. Ранее в ряде стран, в том числе, в Южной Корее неоднократно высказывали опасения, что новая администрация Соединенных Штатов не будет оказывать давление на Пхеньян так как это было при президентстве Барака Обамы. В частности, многих смутила фраза нового президента США Дональда Трампа, сказанная им на предвыборной кампании о том, что некоторые государства могли бы оплачивать военную защиту со стороны Вашингтона. Однако перед поездкой Мэттиса в Сеул Пентагон объявил, что этот визит "продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов обязательствам перед своими постоянными союзниками - Японией и Южной Кореей".

9 января телевидение Северной Кореи объявило, что Пхеньян в любой момент и из любого места может произвести тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Диктор напомнил о словах лидера КНДР Ким Чен Ына из новогоднего послания. В нем он заявлял, что Пхеньян будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику против его страны. Также северокорейский лидер поставил задачу разработать к концу 2017 года баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способной достичь территории Соединенных Штатов.

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