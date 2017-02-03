Чуркин заметил "ощутимую смену тона" в речи постпреда США

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Виталий Чуркин заметил "ощутимую смену тона" в первом выступлении постпреда США на заседании Совбеза ООН. Он выразил надежду, что этот путь приведет к чему-то более конструктивному, чем было раньше. Российский представитель добавил, что намерен встретиться с Никки Хейли в течение дня и поговорить "о жизни".

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил "ощутимую смену тона" в первом же выступлении своей американской коллеги Никки Хейли на заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, есть довольно ощутимая смена тона. Я заметил довольно ощутимую смену тона. Надеюсь, этот путь приведет к чему-то более конструктивному, чем то, что было до сих пор", - сказал Чуркин.

Постпред США Никки Хейли в четверг впервые выступила на заседании Совбеза ООН. В своей речи она подчеркнула, что Крым является частью Украины, а антироссийские санкции не будет сняты до тех пор, пока Киев не получит контроль над полуостровом. Хейли также овбинила Россию в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции", добавив, что ситуация на Украине "требует осуждения российских действий". Но при этом она заявила, что американцы хотят "улучшения отношений с Россией".

Чуркин, в свою очередь отметил, что необходимо использовать все возможности для развития отношений с США. Он заявил, что собирается встретиться с Хейли в течение дня и поговорить "о жизни".

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